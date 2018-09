Tráfego normal nas estradas de SP na véspera do feriado A circulação era normal na maioria das rodovias que dão acesso ao litoral e interior paulista, por volta das 19h30 de hoje, véspera do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra. As exceções eram a Presidente Dutra e a Anhangüera. A primeira reunia três pontos de lentidão: do km 229 ao 231, na chegada à capital; entre os km 217 e 221, nos dois sentidos, em Guarulhos; e do km 143 ao 147, em São José dos Campos, no sentido São Paulo. A Anhangüera estava congestionada entre os km 11 e 12, no acesso à Marginal do Tietê e do km 21 ao 18, região do trevo de Osasco, no sentido capital. A Ecovias mantinha o Sistema Anchieta-Imigrantes no esquema 5 por 5 - no qual as pistas sul das duas vias operam no sentido da Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas, no sentido da capital. Apenas a pista sul da Imigrantes apresentava fluxo intenso, mas sem pontos de parada. As Polícias Rodoviária Federal e Militar Rodoviária informaram que não houve o registro de acidentes graves nas últimas horas.