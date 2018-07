Tráfego normalizado na Fernão Dias

Por volta de meio-dia, a rodovia Fernão Dias, que liga a cidade de São Paulo até a capital mineira, Belo Horizonte, registrou pontos de parada, em função do excesso de veículos. O trânsito, ao longo dos quilômetros 64 e 47, começou a fluir por volta das 13h30. De acordo com a Autopista, a retenção mantém-se apenas no sentido Belo Horizonte, na região de Mairiporã, interior de São Paulo, no quilômetro 57.

A rodovia, sentido sul, tem tráfego intenso no seu início, próximo à cidade de Igarapé, a 48 km da capital mineira. (Gheisa Lessa)