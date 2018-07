Tráfego para o litoral norte foi intenso nesta 6ª feira O movimento de veículos na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte do Estado de São Paulo, foi intenso durante toda a madrugada e a manhã de quinta-feira (28) no sentido litoral norte no início do feriado prolongado de Páscoa. O trecho, que geralmente é percorrido em 1h30, era completado em 2h30, devido aos trechos que estão em obras de duplicação.