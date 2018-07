Tráfego pela Imigrantes está lento no retorno a SP O tráfego de veículos nas vias que ligam o litoral à capital paulista é intenso hoje. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, o motorista enfrenta pontos de lentidão no trecho de túneis da serra na Imigrantes entre os quilômetros 55 e 43. A lentidão decorre do excesso de veículos. Não há, entretanto, acidentes ou problemas de visibilidade no local.