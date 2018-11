Tráfego praticamente normalizado na Castello Branco O tráfego de veículos, às 15 horas deste sábado, já estava praticamente normalizado na pista sentido interior da Rodovia Castello Branco. Eram apenas mil metros de lentidão, entre os quilômetros 23 e 24, em Barueri, na Grande SP, ainda reflexo do tombamento, no acostamento, de um caminhão carregado com leite no quilômetro 31, em Jandira, cidade vizinha.