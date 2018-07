Tráfego segue bom nesta manhã nas estradas em SP

Não há interdições de pista que causem morosidade na malha viária. As rodovias litorâneas também apresentam boas condições ao motorista. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema padrão 5 x 5, com metade da capacidade direcionada para o litoral e a outra metade à disposição de quem quer viajar para o planalto.

Acidente

Por volta das 6h15, um veículo de passeio caiu em uma ribanceira na altura do km 85 da pista sentido interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, interior paulista. Segundo a concessionária Autoban, um ocupante do veículo morreu. A rodovia não está bloqueada.