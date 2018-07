Tráfego segue congestionado em cinco estradas de SP O tráfego permanecia intenso nas estradas que ligam a capital paulista ao litoral e ao interior do Estado, às 20h15 de hoje, véspera do feriado prolongado de carnaval. Em cinco delas, havia pontos de parada. A situação complicada na Marginal do Tietê, que estava congestionada por 14 quilômetros, prejudicava o acesso a São Paulo pela Bandeirantes e pela Castelo Branco. A primeira tinha morosidade por 2 quilômetros e a segunda, por 3 quilômetros. A Castelo também apresentava engarrafamento do quilômetro 18 ao 24, na região de Alphaville, e na marginal da rodovia, entre os quilômetros 23 e 24, ambos no sentido interior. Os motoristas que seguiam pela Imigrantes enfrentavam lentidão entre os quilômetros 65 e 70, na região dos semáforos na chegada a Santos. A Cônego Domênico Rangoni apresentava morosidade do quilômetro 274 ao 268, em Cubatão, no sentido Guarujá. Desde ontem, 110 mil veículos já passaram pelo Sistema Anchieta-Imigrantes rumo à Baixada Santista, sendo 4.207 deles na última hora. A rodovia Presidente Dutra reunia quatro trechos de lentidão no sentido Rio de Janeiro. O excesso de veículos ocasionava morosidade do quilômetro 174 ao 173, em Jacareí, e entre os quilômetros 229 e 226, na capital paulista. Em Taubaté, o motivo dos três quilômetros de congestionamento era um engavetamento entre cinco veículos, ocorrido no fim da tarde. A colisão interditou o trecho por 40 minutos. Em São José dos Campos, três veículos se chocaram no quilômetro 142, bloqueando a pista parcialmente. Segundo a NovaDutra, ninguém se feriu nos dois acidentes. Nas vias Anchieta, Anhanguera, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Fernão Dias, Padre Manuel da Nóbrega, Raposo Tavares e Régis Bittencourt a circulação era intensa, porém não resultava em pontos de parada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve acidentes graves nas últimas horas.