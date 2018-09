Tráfego segue intenso esta noite nas rodovias de SP Os motoristas que decidiram pegar a estrada na noite de hoje encontraram lentidão em algumas rodovias que cortam São Paulo, devido principalmente ao excesso de veículos. A pista sul da Anchieta estava bloqueada no trecho serra devido a um acidente, na altura do quilômetro 43, em São Bernardo do Campo, no ABC.