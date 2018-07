Tráfego segue intenso na maioria das rodovias de SP O movimento de veículos continuava intenso por volta das 17 horas na maioria das rodovias que ligam São Paulo ao litoral e ao interior do Estado. As rodovias litorâneas, como a Mogi-Bertioga, Rio-Santos e dos Tamoios, apresentavam tráfego intenso, mas sem pontos de paradas, segundo a polícia Rodoviária Estadual. A Rodovia Fernão Dias continuava com fluxo de veículos intenso, com trechos apresentando lentidão entre a chegada a São Paulo e a região de Atibaia. Na mesma situação estava na Rodovia Régis Bittencourt, que tinha tráfego intenso desde Miracatu até a chegada à Capital paulista, com alguns trechos de lentidão. A Rodovia Presidente Dutra, que teve trânsito tranquilo em boa parte do dia, estava com congestionamento de três quilômetros, na altura do quilômetro 209, na região de Guarulhos, devido ao excesso de veículos. O excesso de veículos também causava congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 60 e 57, na região de Jundiaí. A Rodovia Anhanguera seguia com fluxo normal de veículos. Os motoristas encontravam trânsito lento em dois trechos da Rodovia Castelo Branco, um entre os quilômetros 65 e 60 e outro entre os quilômetros 45 e 39. A Raposo Tavares seguia com tráfego normal. Acidentes - Uma faixa de rolamento da pista sul da Rodovia dos Imigrantes foi interditada após a queda de um motociclista, que ficou levemente ferido. O acidente causou uma lentidão de dois quilômetros, entre os quilômetros 55 e 57. A pista sentido Capital da Rodovia Anchieta continuava interditada após uma carreta pegar fogo nesta tarde. O veículo já foi retirado mas interdição permanecia para limpeza da pista. Ninguém ficou ferido. Capital - Os motoristas que trafegavam pela cidade de São Paulo não encontravam nenhum ponto de lentidão por volta das 17 horas, sem registros de acidentes, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).