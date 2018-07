Tráfego segue tranquilo nas principais rodovias de SP

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera desde as 17 horas no esquema 2x8 (operação subida) com a pista norte da Anchieta e da Imigrantes e a pista sul da Imigrantes utilizadas no sentido planalto e somente a pista sul da Anchieta rumo litoral. Da madrugada de sexta-feira até as 19 horas de hoje, cerca de 210 mil carros passaram pelos pedágios da Anchieta e da Imigrantes, em direção à Baixada Santista. Destes, 99 mil veículos já haviam retornado à capital.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), todas as rodovias litorâneas, às 19h15, apresentavam movimento intenso de veículos em direção à capital paulista, mas não havia registro de pontos de congestionamento.