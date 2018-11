Tráfego segue tranquilo nas principais rodovias de SP

Apenas a Autoban recomenda atenção ao motorista que trafega pela Anhanguera, já que dois desvios foram feitos devido a obras na rodovia. No sentido interior o desvio é feito no quilômetro 92. No sentido contrário ocorre no quilômetro 97. Nos demais trechos, trânsito livre. O movimento também é normal na outra rodovia administrada pela concessionária, a Bandeirantes.

A Raposo Tavares e a Castello Branco têm tráfego tranquilo nesta manhã, segundo a concessionária Viaoeste. A mesma situação é verificada na Dutra, de acordo com informações da Nova Dutra.

Para o motorista que volta do litoral, não há registro de congestionamento ou tráfego lento no sistema Anchieta Imigrantes. A concessionária Ecovias informa também que as condições de visibilidade são boas nas duas rodovias. O sistema adotado é o cinco por cinco, com as pistas Sul destinadas aos motoristas que vão ao litoral e as Norte com o tráfego sentido capital. A interligação está liberada nos dois sentidos.

Já para quem retorna do litoral Norte, também não há pontos de lentidão na rodovia dos Tamoios, Mogi-Bertioga e Carvalho Pinto, segundo informações da Dersa.