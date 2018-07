Tráfego tranqüilo nas principais rodovias de São Paulo O tráfego de veículos é normal nesta tarde nas principais rodovias que dão acesso à capital. No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral, a concessionária Ecovias informa que o tráfego é tranqüilo nos dois sentidos. A Ecovias alerta, no entanto, que os caminhões devem seguir obrigatoriamente pela Rodovia Anchieta no trecho de serra. A interligação no planalto está liberada nos dois sentidos. O tempo está encoberto, com garoa em pontos isolados. Há neblina no topo da serra. Na NovaDutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o trânsito está congestionado em Guarulhos, na altura do km 218 ao 219, na pista marginal, sentido de São Paulo, por causa do excesso de veículos, informa a concessionária. O tráfego também está lento na região de São José dos Campos, sentido Rio de Janeiro, no km 148 ao 147, em virtude do excesso de carros. A concessionária ViaOeste informa que o tráfego de veículos até Itu é normal nos dois sentidos da Rodovia Castello Branco, que liga a capital ao oeste do Estado. O trânsito também segue sem problemas pela Rodovia Raposo Tavares, no trecho entre Cotia e Araçoiaba da Serra. A concessionária Autoban, que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, que liga São Paulo ao norte do Estado, informa que a situação é normal nos dois sentidos. O tempo segue nublado, com chuvas esparsas, sem ocorrência de acidentes.