Tráfego volta ao normal na Marginal do Tietê Apesar da via expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castello, entre as pontes Casa Verde e Limão, na zona norte da capital, permanecer bloqueada, às 2h30 desta madrugada não havia mais congestionamento em toda a extensão das pistas local, central e expressa entre a saída da Rodovia Presidente Dutra e o local do bloqueio, onde uma carreta-tanque que transportava 35 mil litros de um produto químico tombou após o chassi partir-se ao meio.