Traficante acusado de derrubar helicóptero no RJ é preso

Segundo a polícia, os agentes chegaram até ele após uma denúncia anônima. O suspeito estava com um documento falso com o nome do irmão. Havia quatro mandados de prisão expedidos contra Playboy, pelos crimes de tráfico de drogas, tentativa de homicídio qualificado e associação armada para o tráfico, além de roubo.

Em setembro do ano passado, o Ministério Público do Rio (MP-RJ) denunciou Playboy e outros três traficantes pela tentativa de invasão ao Morro dos Macacos, que resultou na derrubada do helicóptero. Dois policiais morreram com a queda. Playboy, de acordo com a polícia, seria do "segundo escalão" do grupo. Os líderes da invasão continuam foragidos.