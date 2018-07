Traficante atropela policial e é detido com droga em SP Um traficante de drogas atropelou na madrugada de hoje um policial militar para escapar de uma blitz em frente ao posto rodoviário localizado na altura do quilômetro 22 da pista sentido litoral da rodovia dos Tamoios, em Jambeiro (SP), região do Vale do Paraíba. Ao dar sinal de parada ao veículo, o subtenente Francisco de Assis Busato se aproximou da faixa de rolamento, pois o carro em que estava o traficante já reduzia a velocidade, mas o motorista, dono do veículo, resolveu de última hora acelerar, atingido o policial rodoviário. Com ferimentos aparentemente leves, o policial foi encaminhado ao pronto-socorro de Vila Industrial, em São José dos Campos. O acusado, cujo nome ainda não foi informado, segundo a polícia, não parou o veículo porque no porta-malas havia cerca de 70 quilos de maconha. Teve início uma perseguição, que terminou no quilômetro 80, já em Caraguatatuba, litoral norte, onde um cerco foi feito e o motorista acabou preso. Os policiais rodoviários ainda não sabem se irão registrar o caso em Caraguatatuba, cujo delegado afirma que só indiciará o rapaz por tráfico de drogas, ou se irão encaminhar os dados para Jambeiro, onde o motorista poderá ser indiciado também por tentativa de homicídio.