Traficante Choque é levado para penitenciária do MS O traficante Alexander de Jesus Carlos, conhecido como Choque, de 34 anos, foi transferido no início da manhã deste domingo, 2, do presídio Bangu 1, no Rio, para a penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde é mantido o também traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) fluminense, a transferência foi efetuada por medida de segurança. Além dele, foi levado para a mesma unidade o preso Saulo de Oliveira, que estava em Bangu 3. Preso na manhã da última quarta-feira, 29, na Praia de Jacumã, no município paraibano de Conde, Choque teria assumido, em agosto, o comando do tráfico no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, após a morte de Antônio de Souza Ferreira, o Tota, ex-líder da comunidade. De acordo com a Polícia Civil, havia seis mandados de prisão contra Choque, que é o alvo de 15 investigações. O suspeito estava na Paraíba havia três semanas com a mulher e dois filhos.