Traficante colombiano preso no Rio é transferido ao RN O traficante colombiano Nestor Ramon Caro-Chaparro, de 42 anos, preso pela Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, no último dia 16, foi transferido ontem para o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O criminoso aguarda extradição para os Estados Unidos, onde responderá a processos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.