Traficante da Guiana é presa em hotel na Grande SP Após denúncia anônima de tráfico de drogas, Everette Michele Scipio, de 43 anos, nascida em Georgetown, capital da Guiana, foi presa no início da noite da sexta-feira, dia 20, por investigadores da Delegacia de Francisco Morato, na Grande São Paulo. A estrangeira, segundo a Polícia Civil, chegou ao Brasil no dia 6 de junho e, na quinta-feira, dia 19, foi levada, por um desconhecido, da capital paulista a um hotel na Vila Espanhola, em Francisco Morato. No local, ela recebeu das mãos de uma brasileira e de um nigeriano cinco pequenos pacotes contendo cocaína, totalizando 1,5 quilo da droga.