Traficante de armas que abastecia favelas do RJ é preso Um dos principais traficantes de armas das favelas cariocas foi preso no domingo, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Antonio Jorge Gonçalves dos Santos, conhecido como Tony, estava dentro de um Shopping na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A polícia chegou até o criminoso, que morava na cidade de Caldas Novas com a família, após prender, na favela do Beltrão, em Niterói, Tatiana Azevedo Maciel e Paulo Roberto Aquino Junior. Eles eram os responsáveis pelo dinheiro das vendas das armas.