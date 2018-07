Traficante do PCC é detido pela com fuzil e droga Um criminoso, que segundo a Polícia Militar seria integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que atua dentro e fora do sistema prisional paulista, foi preso, no final da noite de quarta-feira, em posse de um fuzil, cerca de dois quilos de cocaína e munições calibres 9mm, 556 e 762 em um ponto de tráfico de drogas, na Estrada do Imperador, próximo à Avenida Jacu-Pêssego, região de Itaquera, na zona leste da capital paulista.