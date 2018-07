Traficante é morto e PM apreende arma e droga em SP Um traficante foi morto e armas e drogas foram apreendidas na noite de ontem numa incursão de policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota) na Favela do Dique Sambaiatuba, em São Vicente (SP), na Baixada Santista. Após receber uma denúncia anônima, a PM foi até a favela e, ao entrar na Viela Ilha do Bugre, os policiais teriam sido recebidos a tiros por um criminoso armado com um revólver calibre 38. No revide, o rapaz foi baleado e morreu quando era atendido no pronto-socorro do Hospital Municipal de Cidade Náutica. Dentro de uma sacola, que estava com o rapaz, e no interior do barraco onde o traficante morava, os policiais apreenderam armas e drogas.