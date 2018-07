Traficante é morto pelo Bope no Complexo da Maré, no Rio O traficante Diogo de Souza Feitosa, conhecido como DG, de 29 anos, morreu durante uma troca de tiros com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (6). Apontado como o segundo homem na hierarquia do tráfico da Favela de Manguinhos, também na zona norte, DG foi preso em 3 de julho do ano passado por PMs do 22º Batalhão (Maré), após sofrer um acidente de moto próximo à comunidade. Ele carregava duas granadas na cintura. Com ferimentos leves, foi levado à 25ª Delegacia de Polícia (Rocha). Porém, três horas depois, o bandido foi resgatado por cerca de 15 comparsas armados que invadiram a delegacia e estava foragido desde então.