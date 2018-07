Traficante é preso após negociar venda de cocaína Um traficante foi preso na noite de domingo, 16, após negociar a venda de 100 quilos de cocaína para policiais civis à paisana. Eles marcaram um encontro no Largo da Arouche, no centro de São Paulo, e pediram para ver a mercadoria em um lugar mais seguro, mas levaram o traficante, em sua própria caminhonete, direto para o estacionamento do 12º DP, no Pari.