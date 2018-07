Traficante fazia entregas com ambulância do Samu

Acusado de tráfico, ele foi uma das dez pessoas presas em operação da Polícia Civil de Sorocaba contra o tráfico interestadual de drogas, armas e munição. As prisões ocorreram em Sorocaba, Votorantim, Limeira, no interior de São Paulo, e Dourados e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Outros seis suspeitos de participação nos crimes foram identificados, mas estão foragidos.

O resultado da chamada Operação Malibu, que teve a participação de 60 policiais civis, foi anunciado nesta sexta-feira, 26, quando também foi apreendido o único menor suspeito de integrar o esquema. De acordo com a Polícia Civil, o socorrista do Samu coordenava um esquema que movimentava 50 quilos de drogas por semana. Ele e outros envolvidos viajavam regularmente para o Mato Grosso do Sul para buscar cocaína proveniente do Paraguai. Outros dois carros usados pelo grupo foram apreendidos. De acordo com a polícia, a administração do Samu desconhecia a atividade criminosa do socorrista.