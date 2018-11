Traficante foragido do Alemão é morto pela PM O traficante Thiago de Souza Barbosa, de 22 anos, conhecido como "Toquinho", bandido foragido do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, foi morto, no início da madrugada de hoje durante uma troca de tiros com policiais militares do 16º Batalhão. Recentemente o bandido havia assumido o controle do tráfico de drogas da favela Furquim Mendes, no Jardim América.