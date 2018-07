Traficante foragido é preso no rio Gilson de Oliveira Galante, de 26 anos, conhecido como Baixinho, foi preso hoje por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Turano. O criminoso foi preso durante um patrulhamento de rotina por policiais da UPP, na Rua Joaquim Pizarro, no Morro do Turano. Gilson possui um mandado de prisão por tráfico de drogas e estava foragido da Justiça. O caso está sendo registrado na 6ª DP (Cidade Nova).