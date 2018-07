Traficante mais procurado do Rio é preso em praia na Paraíba

O traficante Alexander de Jesus Carlos, o Choque, de 34 anos, um dos mais procurados pela Polícia Civil do Rio, foi preso na manhã desta quarta-feira, 29, dentro de uma casa na praia de Jacumã, a poucos quilômetros de João Pessoa, na Paraíba. Choque é um dos suspeitos da suposta morte de Antonio de Souza Ferreira, o Tota, no mês passado. Tota comandava os pontos-de-venda de drogas no complexo do Alemão, zona norte do Rio, e teria sido morto e incinerado com outros três comparsas no alto de uma favela do complexo. O traficante, que já havia escapado de cercos feitos pela polícia em operações montadas para prendê-lo em diferentes favelas do Rio, estava na Paraíba há pelo menos três semanas. A última operação, realizada para capturá-lo e tentar encontrar os corpos de Tota e seus cúmplices, mais de 700 policiais foram mobilizados. Dois morreram e cinco ficaram feridos. Na casa de praia onde foi encontrado, Choque estava com a mulher e dois filhos. Ele não resistiu à prisão e teria dito apenas "perdi". O titular da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), Marcus Vinícius Braga, passou cinco dias com uma equipe de quatro agentes investigando o paradeiro do criminoso. Contra Choque, há 15 mandados de prisão decretados por tráfico de drogas, assassinatos de policiais, seqüestro, além de ser apontado de controlar a venda de drogas em vários morros do Rio. A operação da DCOD cumpriu mandado de prisão por tráfico de drogas expedido pela juíza da 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Kátia Maria Amaral Jangutta. A Polícia Civil do Rio teve apoio da Polícia Federal da Paraíba na operação.