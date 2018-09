Traficante morre em confronto com PMs no Andaraí (RJ) Ocupado pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) desde julho do ano passado, o Morro do Andaraí, na zona norte do Rio, registrou durante o carnaval a primeira morte de um traficante em confronto com policiais dentro de uma favela pacificada. De acordo com a PM, Wellington dos Santos de Souza, conhecido como "Taca Bala", era remanescente do tráfico de drogas e tentava retornar à favela. "Ele já havia aparecido na comunidade desarmado e os moradores sempre o denunciavam. Ficavam apavorados com a presença dele", disse o comandante das UPPs, coronel Robson Rodrigues.