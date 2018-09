Traficante peruano é transferido para presídio federal A Polícia Federal do Amazonas transferiu no início da tarde de hoje para o presídio federal de Porto Velho (RO) o suposto narcotraficante peruano Jair Ardena Michue, o Javier. Ele é acusado de ter liderado o embate que terminou com as mortes dos policiais federais Mauro Lobo e Leonardo Yamaguti, em novembro do ano passado.