Traficante Polegar deve chegar ao Rio hoje à tarde A superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul informou que o traficante Alexander Mendes da Silva, o Polegar, um dos líderes do Comando Vermelho e chefe do tráfico no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro, já está a caminho da capital fluminense. Ele deve desembarcar na cidade na tarde de hoje.