Traficante preso com mais de 8 quilos de crack O traficante Luciano Marques Alves, de 31 anos, foi detido, por volta das 22h30 desta terça-feira, 11, ao ser abordado por policiais militares da 1ª Companhia do 27º Batalhão do Interior (BPM/I) em frente a um posto Ipiranga, no Jardim Maria Luiza, em Jaú (SP), a 300 quilômetros da capital, região central do Estado.