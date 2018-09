Traficante procurado pela Polícia é detido no Rio Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam, na tarde de ontem, Washington Miranda Gomes, de 26 anos, conhecido como "Cabelão". Ele era gerente do tráfico do Morro da Palmeirinha, no bairro de Honório Gurgel, zona norte do Rio de Janeiro. Contra o criminoso está expedido um mandado de prisão pelo crime de porte de arma de fogo e resistência.