Traficante procurado pela polícia se entrega no Rio O traficante Fábio da Costa Souza, conhecido como Fabinho Piloto, foi preso na manhã desta quinta-feira no Rio de Janeiro. Ele se apresentou na sede da Divisão de Capturas da Polinter (DC-Polinter), acompanhado do seu advogado. Contra o criminoso havia oito mandados de prisão pendentes, expedidos pela Justiça.