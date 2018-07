Traficante que distribuía drogas para presos é detido Um traficante responsável pela distribuição de drogas a quadrilhas de presídios em São Paulo e no Rio de Janeiro foi preso no último sábado, 15, em São Miguel Paulista, zona leste da capital paulista. Com o ajudante A.M.B., de 41 anos, foram apreendidos mais de oito quilos de cocaína e uma balança de precisão.