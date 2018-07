Traficante que inspirou filme pode ser condenado à morte

O traficante americano Jesse James Hollywood, que inspirou o roteiro do filme Alpha Dog, estrelado por Justin Timberlake, foi considerado culpado pelo assassinato de um menino de 15 anos e pode ser condenado à morte.

O júri considerou Hollywood culpado pelo sequestro e morte de Nicholas Markowitz em agosto de 2000, motivada por dívidas do meio-irmão da vítima.

Hollywood, que tem 29 anos, foi preso no Brasil depois de fugir dos Estados Unidos e é uma das quatro pessoas consideradas culpadas pelo assassinato de Markowitz.

"Não consigo acreditar que o consideraram culpado pelo assassinato", afirmou o pai do traficante, Jack Hollywood, ao sair do tribunal em Santa Bárbara, na Califórnia.

Os pais do traficante não fizeram mais comentários, porque foram proibidos pela Justiça de falar sobre o caso. As audiências para decidir a pena devem começar na segunda-feira.

Cova rasa

Nicholas Markowitz ficou em cativeiro em Santa Bárbara por vários dias antes de ser fuzilado e enterrado em uma cova rasa.

Hollywood admitiu ter enterrado o corpo do rapaz com outros dois comparsas, mas nega ter dado ordens para matar Markowitz.

"Me sinto muito mal por tudo o que aconteceu", disse Hollywood.

"Me sinto muito mal pela família de Markowitz. Me sinto muito mal por acharem que eu poderia ter feito algo assim."

Hollywood, que admite ter traficado maconha, afirmou que o irmão da vítima, Ben Markowitz lhe devia US$ 2,5 mil, dívida mais de duas vezes maior que a alegada pela acusação.

Hollywood disse que se sentiu assustado depois que Ben Markowitz deixou mensagens ameaçadoras no telefone, envenenou o seu cachorro e quebrou uma janela de sua casa, tudo isso horas antes do sequestro de Nicholas Markowitz.

Hollywood classificou o sequestro de irracional e pouco pensado.

O filme Alpha Dog foi inspirado no caso e contou com as atuações de Bruce Willis, Justin Timberlake, Sharon Stone e Emile Hirsch, que interpretou Johnny Truelove, o personagem baseado em Hollywood.