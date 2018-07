Traficante que torturou adolescente é preso em Itaboraí

Após saber que o filho, um adolescente, havia furtado 14 engradados de cerveja do bar da família, o comerciante pediu a criminosos do Morro do Catiço, ligados ao Comando Vermelho, que capturassem o menor e o torturassem. "Anão" então ordenou aos comparsas que dessem um castigo ao adolescente, que foi levado até a localidade conhecida como Cruzeiro e lá espancado por dez pessoas.

O comerciante chegou a ser detido pela polícia e, após se mostrar arrependido, teria ajudado os policiais a encontrar parte dos criminosos. Um menor, também integrante do tráfico no morro, também foi detido pelos policiais e confirmou que Webert participou da sessão de tortura contra o garoto acusado de furtar as bebidas. Com o menor detido, foram apreendidos dinheiro proveniente da venda de drogas e uma trouxinha de maconha.