Traficante sul-africano morre com cocaína no estômago Transportando quase 1,6 quilo de cocaína dentro do estômago, o sul-africano Louis Hendrik Odendaal, de 32 anos, acabou morrendo, na madrugada de ontem, após uma das 104 cápsulas, cada uma contendo cera de 15 gramas da droga, estourar e causar uma overdose em seu organismo.