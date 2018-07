Traficante tende a migrar para outros crimes

Na inauguração da Unidade de Policiamento Pacificadora (UPP) Babilônia/Chapéu Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, em 10 de junho, houve distribuição de lanche, apresentação da banda da Polícia Militar e discursos do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, e do governador Sérgio Cabral (PMDB). Cinco horas após o fim da festa, a Ótica Leme, na Rua Gustavo Sampaio, principal acesso às favelas, foi invadida por assaltantes armados que levaram R$ 150 mil.

A Polícia Civil prendeu neste mês um morador do Chapéu Mangueira e uma moradora da Babilônia, acusados de participação em uma série de roubos a lojas na Gustavo Sampaio. Até a instalação da UPP, os dois eram soldados do tráfico que dominava as favelas, afirma o delegado Antenor Lopes Martins Júnior, titular da 12ª DP. A investigação apontou que Murilo Vitoriano Júnior, de 19 anos, avisara, durante o assalto à ótica, que traficantes começavam ali uma onda de roubos em resposta à ocupação das favelas por cem PMs.

Francisco Nunes, presidente da Associação de Moradores do Leme, diz que o "período de turbulência mais crítico" foi em junho, logo após a inauguração da UPP. O delegado avalia que a migração de traficantes para outros crimes é "esperada", mas diz que "seria prematuro" concluir que isso ocorre de maneira ampla.

DONA MARTA

Comandante do 2º Batalhão da PM, que fica em Botafogo, quase na frente do Morro Dona Marta, onde foi instalada a primeira UPP, em dezembro, o tenente-coronel Roberto Gil assumiu o cargo em 9 de julho. "Desde que assumi, apenas dois moradores da favela foram presos, um por porte de arma e outro por furtar uma loja. O retorno que eu tenho é que não são moradores do Dona Marta que estão assaltando no bairro", diz Gil.

Dados oficiais mostram que 615 pedestres foram assaltados na área da 10ª DP, em Botafogo, de janeiro a julho deste ano, ante 503 no mesmo período de 2008. Também foram roubados mais carros: 143, ante 136. Gil afirma que estatísticas de agosto apontam queda de crimes na região.

O delegado José Lage, titular da 10ª DP, considera "bastante possível" que traficantes do morro tenham migrado para assaltos, mas diz que, como está há apenas dois meses no cargo, não tem "elementos concretos" para fazer uma afirmação. "É claro que pelo menos os "bagrinhos" ficaram sem emprego."

Gil reconhece que ainda há drogas na favela, mas um "tráfico dissimulado, como em qualquer lugar do asfalto". "Temos notícias de que algumas pessoas que eram ligadas ao tráfico estão trabalhando até em projetos do governo no morro."

Lage aponta outros resultados da UPP. "Começaram a chegar ocorrências de briga de marido e mulher. É um sinal de que o poder paralelo deixou de existir", diz o delegado. "Antes da pacificação, o que acontecia lá no morro ficava de alguma maneira resolvido. Ou não tinha solução ou o tráfico dava uma." A presidente da associação de moradores do bairro, Regina Chiaradia, avalia que a UPP foi "muito positiva". "Houve até valorização de apartamentos próximos da favela."

Para o comandante-geral da PM, coronel Mário Sérgio Duarte, "é cedo para se fazer inferências". Ele diz que desde o início das UPPs o governo está preocupado com a possibilidade de migração e aumento da criminalidade em áreas próximas. "Como não temos uma série histórica consistente, seria uma análise precipitada. Mas o chamado roubo de rua já vinha crescendo no Estado. Até o momento, todos os efeitos das UPPs são positivos."

