Traficante usava câmera para monitorar a polícia Um sistema de câmeras normalmente usado para evitar a ação de bandidos era utilizado por um homem acusado de tráfico de drogas para monitorar a ação da polícia, em Sorocaba. Depois de fugir de vários flagrantes ao notar a aproximação dos policiais, o suspeito de 31 anos, que não teve a identidade divulgada, acabou preso hoje quando estava fora do imóvel. Os policiais o abordaram numa operação no bairro Habiteto, zona norte da cidade. Ele percebeu a presença da polícia e tentou fugir com o carro, mas foi detido. Na casa protegida com as câmeras, os policiais encontraram três armas, uma espada e 50 quilos de maconha.