Traficantes atacam quatro bases da PM no Alemão A Polícia Militar do Rio confirmou, na manhã desta quarta-feira, 28, que traficantes atacaram a tiros três bases avançadas e a sede da Unidade de Polícia Pacificadora no Morro do Alemão, uma das favelas do Complexo do Alemão, zona norte da capital fluminense. Além da UPP, foram alvo de disparos as bases localizadas na Rua Itacorá, na Avenida Central e na localidade do Alto do Areal. Os ataques ocorreram no fim da noite de terça (28).