Traficantes atacam viatura da PM no Rio e policial morre

Um policial militar morreu e outro ficou ferido ao terem a viatura em que estavam atacada na noite de sábado, 11, por traficantes no Largo do Pedregulho, em São Cristóvão, zona norte do Rio. O cabo Emerson Severiano Pereira foi atingido por um tiro na cabeça, e o sargento Aurênio Costa Lima foi baleado na perna. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, mas Pereira não resistiu ao ferimento. De acordo com informações da PM, o ataque aconteceu por volta das 23h30, uma hora depois de policias do 22º BPM (Penha), na zona norte da cidade, terem trocado tiros com os mesmos traficantes, que seriam do Morro da Mangueira. Os criminosos estavam em cinco motocicletas e um Vectra roubados no Largo do Pedregulho. Os traficantes voltaram ao local e alvejaram a patrulha em que estavam Pereira e Lima, que passavam pelo local, mas não haviam participado da operação. Para o resgate dos policiais foi acionado um carro blindado. O corpo do cabo será enterrado no final da tarde de hoje, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio.