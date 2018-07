Traficantes continuam tiroteio no Juramento Os tiroteios entre traficantes continuaram no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, no subúrbio do Rio, na madrugada de ontem. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi chamado por moradores, mas deixou a favela no início da manhã sem encontrar mortos nem feridos. Há quase um mês, três facções criminosas disputam os pontos de venda de drogas na região. Dez traficantes morreram - seis na guerra entre as quadrilhas e quatro em confronto com a polícia. No último domingo, a polícia encontrou seis corpos. Segundo moradores, há outros nas matas.