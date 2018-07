Traficantes de drogas e armas são presos no Rio

Araújo transportava drogas do Paraguai para as favelas da Maré e estava foragido da Justiça desde fevereiro de 2012. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ele era dono de uma fazenda de haxixe no país latino-americano.

Mangustão foi encontrado na favela do Jacarezinho, no subúrbio carioca, que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Quando foi preso, usava documento falso, de acordo com o delegado titular da 6ª DP, Antenor Lopes. Para o delegado, a prisão do traficante é um duro golpe no CV e contribui com o processo de pacificação na área.

Também na segunda-feira, policiais da 33ª DP (Realengo, zona oeste) prenderam Ricardo dos Santos Silva, de 38 anos, conhecido como Tubarão. Ele era o maior fornecedor de drogas e armas do CV e foi preso em flagrante em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeiras, zona oeste, com uma pistola calibre .40, com numeração raspada.