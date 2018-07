Traficantes de drogas são presos no Sul

O delegado da 6ª Subdivisão Policial em Foz, Matheus Araújo Laiola, disse em conversa com jornalistas que as investigações devem continuar. "Com essas prisões vamos a partir de agora ouvir os suspeitos e lapidar a investigação e concluir o inquérito policial no prazo de 30 dias", afirmou. Do total, sete foram presos em flagrante e oito por mandados de prisão.

Além da atuação com armas e drogas, o grupo também pode estar envolvido em uma série de roubos ocorridos na região da fronteira com o Paraguai. "Há envolvimento principalmente com tráfico de drogas, mas parte da quadrilha também atuava com os muambeiros", informou.

Segundo a polícia, as investigações tiveram início no final de fevereiro, quando no dia 26 daquele mês uma jovem foi presa em Foz do Iguaçu com oito fuzis e seis quilos de pasta base de cocaína. A mercadoria é avaliada em R$ 600 mil. A Operação Shiva faz referência à venda de droga sintética que era comercializada em papéis com o desenho do olho do deus hindu Shiva. Em Medianeira, no oeste paranaense, a polícia também apreendeu um caminhão com 400 quilos de maconha que seguia em direção a Curitiba.