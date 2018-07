Traficantes e foragida da justiça são detidos na zona leste de SP

Duas mulheres e dois homens foram detidos, no final da manhã de terça-feira, 10, após a policia receber uma denúncia de que Mara Silvia Nogushi, 31 anos, estaria morando numa casa da Rua Lago Mandioré, no Jardim Camargo, região do Itaim Paulista, no extremo leste da capital. Ela era procurada pela justiça, pois saiu em liberdade temporária de Dia das Crianças do ano passado e não voltou para a cadeia. A foragida, que deveria estar cumprindo pena por tráfico de drogas, foi encontrada. Com ela, os PMs apreenderam 4 trouxinhas de maconha. Maria Silvia então levou os policiais até os fornecedores da droga. Numa residência na Avenida do Córrego Tijuco Preto, na mesma região, foram presos outra mulher e dois homens, um deles com passagens por tráfico de drogas e roubo. Com o trio foram apreendidos 43,6 quilos de maconha, vários celulares, uma balança de precisão, três frentes de aparelho de som automotivo e 1.556 invólucros plásticos, sendo que 27 deles contendo cocaína. Os quatro detidos foram levados para o 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista. A foragida foi indiciada por porte de entorpecente e será reencaminhada à cadeia. Os demais foram autuados por tráfico de drogas.