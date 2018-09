Traficantes mantêm favelas sob tiroteio há 4 dias no Rio A disputa por pontos de vendas de drogas, que há quatro dias mantém sob intenso tiroteio as comunidades de três favelas de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, levou hoje ao fechamento do restaurante popular, que vende refeições a R$ 1,00 e está localizado na principal rua do bairro. Um cartaz, colado à porta do restaurante, anunciava o fechamento "por motivos de força maior".