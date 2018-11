Traficantes planejavam 'hospital' em favela do Rio Policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar apreenderam vários equipamentos hospitalares, preservativos e até um detector de metais na Favela Vila do João, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com policiais, os traficantes locais planejavam construir uma pequena estrutura hospitalar para socorrer os comparsas feridos nos tiroteios diários na disputa pelos pontos de venda de drogas do conjunto de favelas.