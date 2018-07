Traficantes que atacam UPPs irão para presídios federais

"Todos que forem pegos dilapidando patrimônio, atacando as sedes das UPPs, atacando os policiais, nós vamos reagir com força, vamos tirar do Estado, mandando para presídios federais. Tenho falado com o ministro da Justiça (José Eduardo Cardozo) duas, três vezes por dia, e ele tem sido de uma rapidez tremenda".

Nos próximos dias, a Secretaria de Segurança pedirá que o traficante Luiz Carlos Jesus da Silva, o Djalma da Rocinha, seja levado para uma unidade prisional federal. Ele é acusado de participar de ataques a policiais no morro.

Além dele, a Justiça estadual já aceitou o pedido de transferência de Márcio da Silva Lima, o Tola; Alexander Mendes da Silva, o Polegar; Adair Marlon Duarte, o Aldair da Mangueira; e Sandro Luís de Paula Amorim, o Peixe.

Na quarta-feira, 30, a 42ª Vara Criminal aceitou pedido da Secretaria de Segurança do Rio solicitou a transferência de Bruno Eduardo da Silva Procópio, o Piná; Eduardo Fernandes de Oliveira, o 2D; e Ramires Roberto da Silva. Os três são membros da facção Comando Vermelho, que coordena os ataques às Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).