Traficantes são baleados em confronto com Bope Dois homens foram mortos na sexta-feira em mais um dia de incursão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os dois traficantes foram baleados em confronto ao trocar tiros com os agentes e levados para o Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiram aos ferimentos.