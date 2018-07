Traficantes são presos com quase duas mil pedras de crack

Policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prenderam dois homens com 1.750 pedras de crack. A apreensão aconteceu no final da noite desta segunda, 26, durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Constâncio Cintra, município de Itatiba (SP). Os traficantes, que estavam num automóvel Escort com placas de Jundiaí, não obedeceram ao sinal de parada e tentaram fugir, mas acabaram alcançados pelos policiais rodoviários. Os traficantes e a droga foram encaminhados para a Delegacia Central do município.